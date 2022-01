EKINOPS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021

PARIS, le 4janvier2022 - Au titre du contrat de liquidité confié par EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

Nombre d'actions : 19 261

Solde en espèces du compte de liquidité : 98 185,49€

Au cours du 2 nd semestre 2021, il a été négociéun total de:

ACHAT 219 209 titres 1 625 794,12€ 1 770 transactions VENTE 211 605 titres 1 576 565,59€ 1 939 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 11 657

Solde en espèces du compte de liquidité : 147 414,02€

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition:

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 100 000,00€



Il est rappelé qu'il a été procédé à un apport complémentaire de 150 000€ en date du 1 er avril 2021.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé: Ekinops

Code ISIN: FR0011466069

Code mnémonique: EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25832 666

Plus d'informations sur www.ekinops.com

Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél.: +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Contact EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.com Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél.: +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexe

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1770 219209 1625794,12 1939 211605 1576565,59 01/07/2021 21 2 444 17 669,14 21 2 164 15 769,93 02/07/2021 30 2 635 19 014,95 22 1 818 13 171,77 05/07/2021 1 125 897,5 24 2 374 17 326,64 06/07/2021 29 2 950 21 556,54 10 1 372 10 088,45 07/07/2021 11 1 237 8 946,48 13 1 260 9 156,80 08/07/2021 28 4 421 31 653,92 24 2 346 16 942,58 09/07/2021 9 1 212 8 611,02 31 5 220 37 884,67 12/07/2021 27 3 136 23 031,1 23 2 622 19 417,75 13/07/2021 17 1 800 13 362,66 17 2 212 16 586,02 14/07/2021 1 215 1 642,6 21 2 565 19 636,36 15/07/2021 26 2 827 21 561,25 11 1 523 11 712,33 16/07/2021 17 1 935 14 582,74 14 258 1 958,94 19/07/2021 30 3 906 28 766,52 6 412 3 155,92 20/07/2021 20 3 143 22 208,12 20 2 453 17 627,01 21/07/2021 7 654 4 769,69 18 2 025 14 921,62 22/07/2021 13 1 000 7 475,00 15 1 045 7 861,22 23/07/2021 7 1 030 7 722,22 20 1 309 9 836,09 26/07/2021 0 0 0 22 3 070 23 569,62 27/07/2021 21 2 832 21 618,36 1 5 38,35 28/07/2021 19 3 889 29 145,33 15 1 768 13 359,18 29/07/2021 3 428 3 215,61 34 2 285 17 404,39 30/07/2021 21 3 360 25 442,93 23 3 178 24 358,1 02/08/2021 30 3 337 25 228,39 9 1 724 13 148,6 03/08/2021 10 734 5 471,46 0 0 0 04/08/2021 14 2 090 15 275,18 11 2 103 15 274,3 05/08/2021 25 2 493 18 355,96 15 1 914 14 194,03 06/08/2021 17 1 210 8 866,52 23 1 805 13 297,25 09/08/2021 10 1 890 13 843,49 20 3 399 25 186,93 10/08/2021 25 2 751 20 340,89 8 687 5 131,2 11/08/2021 7 1 094 8 006,77 12 1 117 8 216,88 12/08/2021 19 1 805 13 307,9 21 2 380 17 669,36 13/08/2021 24 1 821 13 411,67 3 745 5 520,82 16/08/2021 0 3 058 22 186,71 0 913 6 657,14 17/08/2021 10 963 6 923,58 14 2 157 15 672,55 18/08/2021 23 1 870 13 488,5 5 655 4 734,08 19/08/2021 21 1 981 14 127,5 24 2 224 15 919,84 20/08/2021 22 2 176 15 483,76 16 753 5 373,71 23/08/2021 7 1 268 8 996,21 17 2 053 14 733,15 24/08/2021 7 651 4 702,30 47 3 834 28 075,62 25/08/2021 12 1 604 11 750,10 17 1 510 11 132,32 26/08/2021 7 954 6 997,11 23 2 393 17 744,57 27/08/2021 7 735 5 509,41 18 2 141 16 130,72 30/08/2021 6 652 4 951,68 8 622 4 733,54 31/08/2021 4 550 4 216,52 6 591 4 536,81 01/09/2021 8 909 7 013,3 11 887 6 871,68 02/09/2021 0 1 626 12 542,48 0 320 2 483,49 03/09/2021 20 1 485 11 429,3 20 1 263 9 801,76 06/09/2021 15 1 577 11 927,8 16 978 7 383,31 07/09/2021 0 1 293 9 703,58 0 1 110 8 282,6 08/09/2021 7 325 2 454,04 28 1 822 13 861,96 09/09/2021 20 1 152 8 745,52 4 315 2 387,29 10/09/2021 12 1 099 8 235,58 9 772 5 730,09 13/09/2021 19 1 555 11 535,46 17 2 307 17 250,82 14/09/2021 4 686 5 145,55 19 1 578 11 889,28 15/09/2021 31 3 259 24 223,5 6 598 4 469,99 16/09/2021 9 1 058 7 817,03 46 2 446 18 308,07 17/09/2021 17 2 238 16 658,33 20 2 437 18 267,02 20/09/2021 14 1 501 11 081,88 4 703 5 155,52 21/09/2021 16 2 085 15 189,23 14 2 121 15 510,66 22/09/2021 5 355 2 598,92 18 1 871 13 803,3 23/09/2021 28 4 679 34 026,62 13 1 200 8 844,6 24/09/2021 32 2 996 21 629,92 30 2 317 16 797,09 27/09/2021 13 1 492 10 795,37 6 495 3 591,08 28/09/2021 28 2 137 15 373,36 12 1 670 12 046,04 29/09/2021 15 1 521 10 856,59 10 619 4 437,8 30/09/2021 2 500 3 560 19 2 405 17 291,47 01/10/2021 25 3 151 22 353,51 12 2 097 14 912,61 04/10/2021 5 856 6 018,45 25 1 499 10 637,95 05/10/2021 3 300 2 144,07 10 1 164 8 338,2 06/10/2021 29 2 489 17 767,23 21 2 869 20 647,05 07/10/2021 0 0 0 27 3 728 27 335,56 08/10/2021 5 893 6 699,29 22 1 748 13 169,26 11/10/2021 22 2 319 17 250,11 20 1 798 13 648,44 12/10/2021 0 1 450 10 640,1 0 1 316 9 679,71 13/10/2021 31 3 051 22 206,4 28 2 889 21 128,7 14/10/2021 13 1 459 10 840,22 27 3 212 24 151,03 15/10/2021 11 1 000 7 505 22 1 747 13 217,63 18/10/2021 16 2 737 20 535,16 4 815 6 166,7 19/10/2021 12 1 212 9 079,21 14 1 696 12 751,88 20/10/2021 2 251 1 882,5 33 2 894 22 074,56 21/10/2021 5 700 5 392,03 24 3 035 23 560,71 22/10/2021 18 1 884 14 781,68 11 1 355 10 733,23 25/10/2021 25 2 658 20 444,01 30 1 885 14 657,95 26/10/2021 20 2 358 18 054,97 11 1 359 10 502,35 27/10/2021 27 3 611 27 410,74 5 558 4 244,15 28/10/2021 0 1 624 12 224,01 0 1 655 12 522,89 29/10/2021 0 1 010 7 557,93 0 1 801 13 638,61 01/11/2021 16 1 577 11 915,5 23 1 740 13 203,47 02/11/2021 10 2 009 15 281,66 27 2 007 15 379,86 03/11/2021 12 1 021 7 810,96 5 281 2 159,77 04/11/2021 5 665 5 230,09 18 1 728 13 442,63 05/11/2021 15 1 204 9 569,63 11 772 6 130,22 08/11/2021 22 1 990 15 735,53 16 1 785 14 209,14 09/11/2021 17 2 179 16 981,6 9 695 5 418,71 10/11/2021 9 1 481 11 503,67 22 2 493 19 519,44 11/11/2021 0 1 184 9 277,47 0 1 385 10 897,32 12/11/2021 7 1 076 8 464,57 7 1 051 8 317,19 15/11/2021 20 2 516 19 672,01 0 0 0 16/11/2021 13 1 605 12 346,14 7 725 5 597,29 17/11/2021 9 899 6 938,39 16 1 523 11 841,48 18/11/2021 21 1 930 14 779,75 1 210 1 612,8 19/11/2021 0 2 271 17 180,34 0 2 320 17 784,19 22/11/2021 25 2 696 20 245,88 5 408 3 127,85 23/11/2021 23 2 278 16 703,21 19 1 587 11 720,95 24/11/2021 7 420 3 082,8 21 1 826 13 437,53 25/11/2021 11 1 396 10 243,01 16 1 638 12 072,72 26/11/2021 18 3 223 23 142,75 31 3 166 22 809,45 29/11/2021 15 1 122 8 009,17 11 941 6 768,14 30/11/2021 12 783 5 620,3 22 1 941 14 046,82 01/12/2021 18 1 067 8 063,64 24 2 102 15 925,17 02/12/2021 41 3 361 25 126,16 0 0 0 03/12/2021 21 2 042 14 739,77 10 617 4 473,5 06/12/2021 10 698 5 009,06 26 2 254 16 300,25 07/12/2021 7 1 251 9 189,85 18 1 895 14 043,09 08/12/2021 11 2 460 18 052,71 17 2 870 21 197,82 09/12/2021 1 250 1 862,5 18 1 506 11 241,39 10/12/2021 13 1 642 12 137,01 6 617 4 566,05 13/12/2021 8 802 5 957,26 20 2 304 17 166,41 14/12/2021 18 2 493 18 446,7 15 1 953 14 568,79 15/12/2021 15 1 917 14 055,06 2 210 1 549,8 16/12/2021 7 1 344 9 865,9 7 1 300 9 528,48 17/12/2021 0 1 859 13 577,76 0 1 985 14 566,72 20/12/2021 21 2 847 20 545,66 17 2 240 16 294,21 21/12/2021 0 1 428 10 456,1 0 1 546 11 364,96 22/12/2021 6 939 6 933,2 11 918 6 790,17 23/12/2021 4 544 4 028,32 14 804 5 974,85 24/12/2021 6 770 5 696,23 6 700 5 192,74 27/12/2021 7 1 039 7 688,7 12 1 320 9 807,47 28/12/2021 3 200 1 482 22 1 894 14 190,61 29/12/2021 9 1 100 8 411,04 13 1 372 10 509,11 30/12/2021 0 524 4 022,8 0 218 1 680,78 31/12/2021 8 1 700 13 046,99 4 400 3 085

