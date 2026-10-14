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Ekinops bien orienté après une croissance trimestrielle supérieure aux attentes
information fournie par AOF 14/10/2026 à 11:18

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(Zonebourse.com) - Ekinops avance de 0,40% ce mercredi à la Bourse de Paris, après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel nettement supérieur aux attentes et le relèvement de ses perspectives annuelles. TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à l'achat sur le spécialiste des solutions de télécommunications, tout en soulignant les incertitudes liées à la chaîne d'approvisionnement.

Au troisième trimestre 2026, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires de 31,9 millions d'euros, un bond de 43% sur un an, dont 42% en croissance organique. Cette performance, favorisée par une base de comparaison avantageuse, marque le quatrième trimestre consécutif de croissance séquentielle.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les revenus progressent de 13%, à 90,1 millions d'euros, soutenus par les activités Réseaux optiques ( 19%) et Connectivité & Réseaux SASE ( 10%). L'Amérique du Nord affiche une croissance particulièrement dynamique de 32%, tandis que la France enregistre une progression de 15%, portée notamment par la contribution d'Olfeo et la bonne tenue des ventes de solutions de connectivité.

Fort de ces résultats, le groupe relève son objectif de croissance annuelle, visant désormais une progression comprise entre 7% et 9%, contre une hausse à un chiffre précédemment anticipée.

TP ICAP Midcap souligne une dynamique commerciale favorable

Dans une note d'analyse, TP ICAP Midcap, à l'achat sur le titre, salue la vigueur de l'activité, soutenue par les gains de parts de marché, la bonne orientation des grands comptes et les premiers déploiements du contrat-cadre Proximus. Le bureau d'études souligne également la progression significative des ventes auprès des cinq principaux clients du groupe depuis le début de l'année.

L'analyste tempère toutefois son optimisme en raison des tensions persistantes sur l'approvisionnement en composants électroniques. Certaines commandes pourraient avoir été anticipées par les clients au troisième trimestre afin de se prémunir contre d'éventuelles pénuries et hausses de prix. Les incertitudes entourant les délais de livraison des fournisseurs continuent par ailleurs de limiter la visibilité sur la fin de l'exercice.

Malgré ces risques, TP ICAP Midcap relève légèrement ses prévisions de chiffre d'affaires, tout en conservant une approche prudente, en ligne avec celle de la direction.

Au-delà de l'exercice en cours, Ekinops poursuit le déploiement de son plan stratégique Bridge, notamment à travers le développement des ventes indirectes et le lancement de nouvelles solutions destinées aux marchés des centres de données et de la cybersécurité.

Le groupe confirme également l'avancement de sa feuille de route produits, comprenant les solutions d'interconnexion de centres de données (DCI), les offres SASE souveraines et une nouvelle gamme de routeurs. L'intégration d'Olfeo et de Chimere se déroule conformément aux attentes, tandis que des discussions avancées avec plusieurs partenaires de distribution pourraient soutenir la croissance à partir de 2027.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 11:18:00.

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