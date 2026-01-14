Ekinops accuse un repli de ses ventes annuelles en France comme à l'international
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 18:30
La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 1,6 MEUR au chiffre d'affaires du 4ème trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est établi à 105,0 MEUR, en repli de 11% par rapport à l'exercice précédent (-14% à taux de change et périmètre constants). Olfeo a contribué pour 3,7 MEUR au chiffre d'affaires annuel.
En France, qui pèse 43% de l'activité 2025 (contre 41% en 2024), Ekinops a enregistré un recul annuel des ventes de 8%, après une année 2024 en forte hausse ( 18%). À l'international, représentant 57% de l'activité (contre 59% un an plus tôt), les ventes ont diminué de 13% sur l'exercice.
La société indique qu'une reprise progressive du marché est attendue au cours des prochains trimestres, portée notamment par le développement de nouvelles applications liées à l'IA et au Cloud.
Ekinops communiquera le 10 mars prochain ses objectifs financiers pour l'exercice 2026 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025.
Valeurs associées
|2,0600 EUR
|Euronext Paris
|-2,83%
A lire aussi
-
Le consortium Exeltium, qui réunit des industriels très gros consommateurs d'électricité implantés en France comme Clairefontaine, Suez ou RioTinto, a conclu une extension de contrat en cours sur la fourniture d'électricité avec EDF, avec qui les négociations ont ... Lire la suite
-
Des peines de prison ferme ont été requises mercredi à Marseille contre un intermédiaire et un important maraîcher, fournisseur de grandes marques de distribution, au procès d'un trafic de produits phytosanitaires interdits. Le procureur a requis 10 mois de prison ... Lire la suite
-
Après un bref reflux fin 2025, l'épidémie de grippe saisonnière menace de reprendre, portée en particulier par les enfants, et cause déjà une proportion importante de décès, essentiellement chez les personnes âgées, a résumé mercredi l'agence de santé publique. ... Lire la suite
-
"Pas vrai" que des milliers de Français fortunés échappent à l'impôt sur le revenu, affirme de Montchalin
La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a démenti mercredi le fait que des "milliers" de personnes fortunées ne paient "aucun impôt sur le revenu", comme l'avait affirmé dimanche l'ex-ministre de l'Economie, Eric Lombard. "Il n'est pas vrai que des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer