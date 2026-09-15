Einride et Lidl mettent en service le premier camion autonome sans cabine en Allemagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Einride, spécialisée dans les camions autonomes X3Wy.F , et la chaîne de supermarchés Lidl ont mis en service régulier le premier camion autonome sans cabine sur les voies publiques en Allemagne, ont annoncé mardi les deux entreprises.

Ce véhicule sans conducteur de niveau 4 achemine des marchandises entre un centre de distribution Lidl et un magasin de détail, grâce à une autorisation officielle délivrée par l'Office fédéral allemand des transports motorisés (KBA). Il s'agit de la première autorisation de ce type accordée dans le pays.

Voici quelques détails:

* Le camion sans cabine assure des missions logistiques quotidiennes sans conducteur humain ni opérateur de sécurité à bord.

* Einride et Lidl prévoient d’étendre l’itinéraire initial pour en faire un réseau complet de livraisons à arrêts multiples de type « milkrun ».

* Les entreprises ont déclaré que cette initiative visait à pallier la pénurie de chauffeurs professionnels et à améliorer la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement.

* D'autres déploiements au sein d'autres divisions de la société mère de Lidl, le groupe Schwarz, sont actuellement à l'étude.

* L'autorité allemande KBA a délivré l'autorisation à l'issue d'un processus approfondi de validation de la sécurité dans des conditions routières réelles, ont précisé les entreprises.