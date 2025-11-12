Einride, entreprise de camions auto-conduits, s'introduit en bourse par le biais d'une opération SPAC à une valorisation de 1,8 milliard de dollars

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 5 et 7) par Zaheer Kachwala et Marie Mannes

La société suédoise de transport routier autonome Einride a déclaré mercredi qu'elle avait accepté d'entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société Legato Merger Corp III LEGT.A dans le cadre d'un accord évaluant la société à 1,8 milliard de dollars.

La cotation intervient après qu'une vague de start-ups spécialisées dans les véhicules électriques se sont introduites en bourse pendant le boom des SPAC de l'ère pandémique, dans le but de tirer parti de l'énorme demande de véhicules à énergie propre et des incitations gouvernementales à l'achat de voitures alimentées par des batteries.

Mais plusieurs de ces entreprises, dont Nikola, Lordstown Motors et Proterra, ont fait faillite depuis lors en raison d'une forte concurrence, de difficultés opérationnelles et de coûts élevés qui ont érodé leurs réserves de trésorerie.

Les entreprises de camionnage autonomes cherchent à automatiser l'expédition et la logistique dans un contexte de demande accrue de livraisons de fret plus rapides, tout en cherchant à commercialiser la technologie de conduite autonome et à faire face aux pressions tarifaires.

"Nous avons une stratégie de multi-sourcing pour tous nos intrants importants. Je pense donc que nous comprenons assez bien la situation", a déclaré Roozbeh Charli, directeur général d'Einride, à Reuters.

Avec cette cotation, Einride cherche à obtenir jusqu'à 100 millions de dollars d'investissements privés en fonds propres pour accélérer sa croissance. L'opération est également renforcée par les 100 millions de dollars qu'elle a levés en octobre auprès d'investisseurs dont EQT Ventures.

Fondée en 2016, Einride a 65 millions de dollars de revenus récurrents annuels contractés, dont environ 45 millions de dollars sont déployés, a déclaré Charli. Elle a également environ 800 millions de dollars d'équivalent ARR dans les plans de mise à l'échelle avec ses clients.

Les actionnaires actuels, tels qu'EQT et Ericsson, devraient détenir environ 83 % du capital après la conclusion de l'opération, et l'équipe de direction actuelle continuera à diriger l'entreprise.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et l'introduire en bourse, offrant ainsi une voie d'accès au marché plus rapide qu'une introduction en bourse traditionnelle.