Eikon Therapeutics, soutenue par Perlmutter, lève 381,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse

Le développeur de médicaments Eikon ‍Therapeutics a déclaré mercredi avoir levé 381,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, en vendant environ 21,2 millions d'actions au prix de 18 dollars chacune.

Ce prix se situe dans le haut de la fourchette visée par la société dirigée par Roger Perlmutter, à savoir entre 16 et 18 dollars par action.

L'offre intervient alors que l'activité d'introduction en bourse montre des signes de reprise en 2026, après la fermeture du gouvernement en octobre de l'année précédente, qui a contraint de nombreuses entreprises à retarder leurs projets d'introduction en bourse.

Les offres biotechnologiques connaissent également une résurgence en début d'année, avec des développeurs de médicaments tels que SpyGlass Pharma et AgomAb Therapeutics qui ont déposé des demandes d'inscription aux États-Unis en janvier.

Eikon a été fondée en 2019 par le lauréat du prix Nobel de chimie Eric Betzig, ainsi que par Xavier Darzacq, Luke Lavis et Robert Tjian, et développe un pipeline de traitements expérimentaux contre le cancer.

Son candidat-médicament le plus avancé, EIK1001, est testé en combinaison avec le médicament Keytruda de Merck MRK.N dans un essai de stade intermédiaire à avancé pour une forme de cancer de la peau. La société prévoit une analyse intermédiaire de l'étude au second semestre 2026.

Les actions de la société commenceront à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "EIKN" jeudi.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Cantor et Mizuho sont les garants de l'offre.