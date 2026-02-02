EIG Global Energy prévoit de créer un nouveau fonds pour conserver sa participation dans les oléoducs d'Aramco et attirer de nouveaux investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hadeel Al Sayegh

EIG Global Energy Partners a engagé PJT Partners pour le conseiller sur la structuration d'un nouveau fonds pour sa participation dans les actifs d'oléoducs de Saudi Aramco, alors que le véhicule qui la détient approche de l'expiration, ont déclaré deux sources familières avec le sujet.

Le fonds de continuation permettrait à l'investisseur en infrastructures basé aux États-Unis de reconduire la participation dans l'oléoduc d'Aramco 2222.SE - achetée en 2021 - en la conservant plus longtemps et en faisant appel à de nouveaux investisseurs, ont déclaré les sources.

EIG, PJT Partners et Aramco n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un fonds de continuation permet à une entreprise de prolonger la propriété d'un actif au-delà du cycle de vie du fonds initial. Lorsque les fonds approchent de leur limite de durée - généralement cinq ans - les entreprises peuvent soit vendre des actifs pour restituer le capital aux investisseurs, soit utiliser des fonds de continuation pour conserver les actifs les plus performants tout en offrant une sortie aux investisseurs existants. Un consortium dirigé par EIG a investi dans Aramco Oil Pipelines dans le cadre d'une opération évaluée à 12,4 milliards de dollars en 2021, en acquérant une participation de 49 % dans une nouvelle entité qui détient des droits de location sur le réseau stabilisé d'oléoducs de pétrole brut d'Aramco. La structure des fonds de continuation est devenue de plus en plus populaire parmi les sociétés de capital-investissement et d'infrastructure qui cherchent à conserver des entreprises sur une plus longue période tout en offrant aux investisseurs existants des options de liquidité.

L'entité Aramco Oil Pipelines opère dans le cadre d'un contrat de location de 25 ans, générant des paiements tarifaires basés sur les volumes de brut transportés sur des milliers de kilomètres d'oléoducs à travers l'Arabie saoudite. Cette opération vient s'ajouter à un marché secondaire en pleine expansion pour les actifs des oléoducs du Golfe. En avril 2024, BlackRock et KKR ont vendu leur participation dans ADNOC Oil Pipelines à la société Lunate d'Abu Dhabi.

Kuwait Petroleum Corp. prépare une vente de participations dans des oléoducs qui pourrait rapporter jusqu'à 7 milliards de dollars, tandis que Saudi Aramco cherche à vendre des centrales électriques alimentées au gaz pour environ 4 milliards de dollars, a rapporté Reuters cette semaine.