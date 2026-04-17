Eiffel lance Eiffel Short Term Green Bonds

(AOF) - Eiffel Investment Group annonce le lancement d’Eiffel Short Term Green Bonds, un OPCVM obligataire en euro de maturité courte investissant principalement dans des obligations vertes émises par des entreprises de pays développés. Classé Article 9 au titre de la réglementation SFDR, ce nouveau fonds offre aux investisseurs une solution de placement à court terme alliant profil défensif et impact environnemental positif.

Eiffel Short Term Green Bonds investit dans une sélection rigoureuse d'obligations de maturité courtes, dont une large majorité sont des green bonds (obligations vertes). Le fonds privilégie les émetteurs Investment Grade et vise une sensibilité taux cible comprise entre 1 et 2, assurant un profil défensif adapté aux placements à court terme. La sélection des titres repose sur une analyse fondamentale du risque de crédit, complétée par une intégration systématique des critères extra-financiers.

Conformément à son objectif d'investissement durable, le fonds s'engage à détenir un minimum de 75% de green bonds en portefeuille, conformes à une grille d'analyse interne exigeante. Le portefeuille cible 100% d'investissements durables (hors trésorerie). Ces obligations vertes financent des projets concrets de transition énergétique et environnementale.

Eiffel Short Term Green Bonds capitalise sur l'expertise d'Eiffel Investment Group en matière de gestion obligataire, développée depuis sa création en 2009. Il est piloté par une équipe de 5 gérants et analystes qui gère aujourd'hui 1 milliard d'euros d'encours en dette obligataire cotée, sur l'Investment Grade et le High Yield.