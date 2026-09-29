Eiffage, Vinci et ADP affectés par le probable alourdissement d'une taxe

(Zonebourse.com) - Vinci, Eiffage, ADP sont en net repli à la Bourse de Paris, pénalisés par des rumeurs relayées par plusieurs médias indiquant que le budget 2027 de l'Etat français prévoirait une nette augmentation de la taxe sur les autoroutes et grands aéroports.

Le gouvernement envisage d'augmenter la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance la faisant passer de 4,6% à 12,2% de façon progressive, selon un communiqué du ministère.

Le gouvernement propose de rendre son taux progressif afin de mieux proportionner la contribution fiscale aux capacités réelles des exploitants, en tenant compte des niveaux de rentabilité. Cette mesure repose sur un principe simple.

Les recettes seront affectées à partir de 2028 à un fonds "Ambition Transports" intégré au budget de l'AFITF (Agence de financement des infrastructures de transport de France). Elles contribueront au financement des investissements nécessaires pour régénérer, moderniser et adapter au changement climatique les réseaux de transport actuels.

Pour rappel, cette taxe a été instaurée en 2024 par loi de finances et vise certains grands exploitants d'infrastructures de transport, notamment les sociétés concessionnaires d'autoroutes et certains aéroports, elle doit permettre de contribuer au financement des investissements publics dans les transports.

Pour y être soumis, l'exploitant doit à la fois dépasser les 120 millions d'euros de revenus annuels liés à ces infrastructures et afficher un niveau de rentabilité moyen supérieur à 10%.

Pour AlphaValue, "le gouvernement français va prélever davantage d'impôts là où il est facile de le faire, en augmentant les redevances spéciales sur l'exploitation des infrastructures - comprenez les autoroutes et les aéroports. C'était inévitable, mais cela reste une mauvaise nouvelle pour le secteur. Cette taxe spéciale, déjà en vigueur, rapportera 1,4 milliard d'euros, contre 0,6 milliard actuellement".

Pour Eiffage, dont le titre abandonne 3,11%, à 102,70 euros, le montant de cette taxe s'est élevé à 126,7 millions d'euros sur l'exercice 2025, notamment via sa filiale APRR (Autoroutes Paris Rhin Rhône).

Pour Vinci (-2,56%, à 108,30 euros), elle s'est élevée à environ 120 millions d'euros pour le compte du premier semestre 2025.

Enfin du côté d'ADP (-1,18%, à 109,20 euros), les données vérifiables les plus récentes concernent l'exercice 2024 où elle avait atteint 131 millions d'euros.

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