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Eiffage : valide la cassure des 127E, enfonce 123,4E
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 17:02

Après un test des 124E la veille et un rebond salvateur en intraday (clôture à 127,05E) les vendeurs reprennent l'initiative et Eiffage s'enfonce cette fois vers 123E et casse au passage la MM200 qui gravite vers 123,4E.

Le titre semble bien parti pour s'en aller tester le support des 119E, qui coïncide avec le "gap" des 118,95E resté béant depuis le 21 janvier.

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