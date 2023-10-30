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Eiffage signe un contrat de €100 millions pour le campus Cambacérès à Montpellier
information fournie par Reuters30/10/2023 à 18:20

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE SIGNE AVEC LA CCI HÉRAULT LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE POUR LE FUTUR CAMPUS CAMBACÉRÈS À MONTPELLIER

* LE PROJET IMMOBILIER REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE 100 MILLIONS D’EUROS

* LES TRAVAUX DÉBUTERONT DÉBUT 2024 ET LA LIVRAISON EST PRÉVUE POUR L’AUTOMNE 2026

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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