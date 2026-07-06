Eiffage se renforce au Luxembourg

Le géant français du BTP, via sa filiale Eiffage Construction, a signé l'acquisition de 80 % du capital du groupe Baatz, entreprise familiale luxembourgeoise créée en 1938, qui compte 470 salariés et a réalisé, en 2025, un chiffre d'affaires consolidé de 142 millions d'euros.

Avec cette opération, Eiffage accélère son développement à l'international et va pouvoir élargir son offre et procéder à des synergies.

Eiffage va ainsi pouvoir intégrer l'ensemble des sociétés de travaux de Baatz, dont les expertises couvrent : le génie civil, le terrassement et les fondations profondes, ainsi que la démolition et la dépollution et enfin le recyclage de matériaux et la production de béton prêt à l'emploi.

Ces entités vont être adossées à Perrard, la filiale d'Eiffage Construction déjà solidement implantée sur le territoire luxembourgeois. L'objectif de ce rapprochement est d'apporter une offre globale et complémentaire unissant les métiers du bâtiment, du génie civil et de l'immobilier, tout en accélérant les engagements du groupe dans l'économie circulaire et la transition écologique.