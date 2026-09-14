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Eiffage retenu pour le génie civil de l'usine Neomat CAM à Dunkerque
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 18:12
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Eiffage SA FOUG.PA :

* RETENU POUR LE GÉNIE CIVIL DE L'USINE NEOMAT CAM À DUNKERQUE

* CONTRAT ATTRIBUÉ PAR NEOMAT CAM, CO-ENTREPRISE DE XTC NEW ENERGY ET D'ORANO

* JUSQU'À 400 PERSONNES, PRINCIPALEMENT ISSUES DU DUNKERQUOIS, SERONT MOBILISÉES POUR CES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET L'AMÉNAGEMENT QUI SE POURSUIVRONT JUSQU'EN 2028.

* CE PROJET REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE PRÈS DE 500 MILLIONS D'EUROS

* ASSURERA LA RÉALISATION DE L'USINE D'UNE SURFACE TOTALE DE PRÈS DE 60 000 MÈTRES CARRÉS

Texte original https://tinyurl.com/28yk99bh

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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