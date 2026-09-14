Eiffage retenu pour le génie civil de l'usine Neomat CAM à Dunkerque

information fournie par AFP • 14.09.2026 • 18:49 •

Contraint de composer avec une UniCredit désormais en position de prendre le contrôle de Commerzbank, Berlin a demandé lundi au patron de la banque italienne, Andrea Orcel, de mener les prochaines négociations "avec responsabilité" et de préserver le rôle de la ... Lire la suite