Eiffage remporte un contrat pour le projet NSC2 en Allemagne

Eiffage, en tant que membre de la coentreprise NSORe (Neptun Smulders Offshore Renewables), annonce avoir remporté le marché de la station de conversion du projet de raccordement au réseau offshore NSC2 (North Sea Connector 2) en Allemagne.

Au travers de sa filiale belge Smulders, Eiffage a créé NSORe avec Neptun Werft, une entité du groupe Meyer Werft. NSORe est une coentreprise détenue à parts égales et dédiée aux projets de sous-stations offshore HVDC (courant continu à haute tension).

NSORe, en groupement avec Siemens Energy, vient de remporter le contrat attribué par 50Hertz, opérateur du système de transmission du nord et de l'est de l'Allemagne, pour la construction d'une station de conversion de 2 gigawatts dans le cadre du projet NSC2.

Le projet porte sur une plateforme offshore et une station terrestre. Le groupement est chargé de la mise en oeuvre complète, jusqu'à la livraison clé en main des installations. Le marché comprend la conception du système, la fourniture des équipements, la construction, l'installation à terre et en mer, ainsi que la mise en service.

La mise en service de la plateforme NSC2 est prévue pour la fin de l'année 2034, et des négociations sont également en cours pour un second projet d'une ampleur similaire.