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Eiffage remporte un contrat pour le pont de la Merwede aux Pays-Bas
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 18:24
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Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE REMPORTE UN CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX OUVRAGES MÉTALLIQUES DESTINÉS AU NOUVEAU PONT DE LA MERWEDE AUX PAYS-BAS

* L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX EST PRÉVU EN 2030

Texte original https://tinyurl.com/3xwsp2t9

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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