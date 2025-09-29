Eiffage SA FOUG.PA :
* EIFFAGE REMPORTE LE MARCHÉ POUR LES TROIS SOUS-STATIONS ÉLECTRIQUES DES PARCS ÉOLIENS EN MER FRANÇAIS BRETAGNE SUD, NARBONNAISE SUD-HÉRAULT ET GOLFE DE FOS, POUR UN MONTANT DE PLUS DE 1,5 MILLIARD D'EUROS
* CHAQUE SOUS-STATION AURA UNE CAPACITÉ DE 750 MW
Texte original FWN3VG0KM Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer