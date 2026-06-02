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Eiffage remporte la construction du campus de Fouju pour €120 mlns
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 18:05

Eiffage SA FOUG.PA :

* REMPORTE LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU CAMPUS DE FOUJU POUR PLUS DE 120 MLNS D'EUROS

Texte original nFWN42A0SS Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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