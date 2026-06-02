information fournie par Reuters • 02/06/2026 à 18:05

Eiffage remporte la construction du campus de Fouju pour €120 mlns

Eiffage SA FOUG.PA :

* REMPORTE LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU CAMPUS DE FOUJU POUR PLUS DE 120 MLNS D'EUROS

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(Rédaction de Gdansk)