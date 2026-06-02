Eiffage remporte la construction du campus de Fouju pour €120 mlns

Eiffage SA FOUG.PA :
* REMPORTE LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU CAMPUS DE FOUJU POUR PLUS DE 120 MLNS D'EUROS
Texte original nFWN42A0SS Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Donald Trump a nommé mardi l'un de ses fidèles, Bill Pulte, à la tête des très sensibles services de renseignement des Etat-Unis, faisant craindre aux démocrates une intensification des poursuites contre les adversaires politiques du président. Le nouveau directeur ... Lire la suite
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Les députés se penchent mardi en commission sur une réforme constitutionnelle du statut de la Corse, visant à lui accorder une "autonomie" et une latitude dans l'adaptation de certaines lois et normes sur son territoire, le curseur divisant les formations politiques. ... Lire la suite
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