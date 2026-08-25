Eiffage remporte des marchés hospitaliers à Angers et à Avallon

Le groupe de BTP Eiffage indique avoir remporté, à travers plusieurs de ses filiales, plusieurs lots pour le nouveau plateau médico-technique du CHU d'Angers et le contrat pour le nouveau centre hospitalier d'Avallon, pour un montant global de 132 MEUR.

Concernant le CHU d'Angers, Eiffage Construction a été retenue pour le macro-lot gros oeuvre, clos couvert et second oeuvre de la première phase du projet Convergences, et Eiffage Énergie Systèmes a été choisie pour les lots ventilation et électricité courants forts et faibles. Le montant total de ces contrats s'élève à près de 109 MEUR.

Ce bâtiment de 38 400 m², réparti sur cinq niveaux, accueillera les activités médico-techniques clés telles que les urgences, les blocs opératoires, l'imagerie et les unités de soins critiques pour adultes. Les travaux ont débuté en juillet 2026, pour une livraison prévue fin 2029.

Eiffage Construction a également été désignée mandataire du groupement pour la conception-réalisation du futur centre hospitalier d'Avallon, pour un montant global de près de 31 MEUR (part Eiffage : 23,5 MEUR). Les travaux feront aussi appel à Eiffage Route et à Eiffage Énergie Systèmes.

Premier hôpital de France respectant la RE2020, l'ouvrage, d'une surface de plancher de 9 676 m², intégrera des matériaux à faible impact et une production d'énergie photovoltaïque en toiture. Actuellement en phase de conception, le projet verra ses travaux démarrer à la fin du 1er trimestre 2027, pour une livraison prévue fin 2028.