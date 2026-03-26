information fournie par Reuters • 26/03/2026 à 18:24

Eiffage porte sa participation à 29,40% du capital de Getlink

Eiffage SA FOUG.PA :

* SE RENFORCE AU CAPITAL DE GETLINK ET PORTE SA PARTICIPATION À 29,40 % DU CAPITAL

* EIFFAGE CONFORTE SA POSITION DE 1ER ACTIONNAIRE DE GETLINK

DONT IL SOUTIENT LA STRATÉGIE

* INVESTISSEMENT DE EUR 166,7 MLNS

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(Rédaction de Gdansk)