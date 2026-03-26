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Eiffage porte sa participation à 29,40% du capital de Getlink
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 18:24

Eiffage SA FOUG.PA :

* SE RENFORCE AU CAPITAL DE GETLINK ET PORTE SA PARTICIPATION À 29,40 % DU CAPITAL

* EIFFAGE CONFORTE SA POSITION DE 1ER ACTIONNAIRE DE GETLINK

DONT IL SOUTIENT LA STRATÉGIE

* INVESTISSEMENT DE EUR 166,7 MLNS

Texte original [https://tinyurl.com/2fzmuxy7] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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EIFFAGE
131,4500 EUR Euronext Paris -1,42%
GETLINK
17,6600 EUR Euronext Paris -0,28%
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