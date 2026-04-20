Eiffage lance phase finale du renouvellement d’étanchéité du pont de Tancarville

* Ævia, filiale d’Eiffage Génie Civil, a lancé phase finale du renouvellement de l’étanchéité du pont de Tancarville, après une pause de quatre mois liée aux conditions météo. * 10 000 m² de l’ouvrage ont déjà été réhabilités. * Chantier porte désormais sur 3 000 m² restants afin de prolonger durabilité de la structure. * Intervention menée sous fortes contraintes d’exploitation, avec objectif de respecter délais tout en limitant perturbations pour les usagers. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eiffage SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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