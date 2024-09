Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: lance les travaux de réhabilitation de Paris-SCOPE information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 18:04









(CercleFinance.com) - Eiffage, via ses filiales Eiffage Construction et Goyer, annonce avoir remporté le contrat attribué par SFL (Société Foncière Lyonnaise) pour la réhabilitation en entreprise générale de l'ensemble tertiaire ' Paris - SCOPE ' dans le 12e arrondissement de Paris.



Le projet porte sur la restructuration lourde d'un immeuble de grande hauteur (classé IGH) de 17 étages, ainsi que la construction d'un 'pavillon de services' proposant un pôle de prestations primes (salles de réunion,

business center...).



L'ensemble comptera une surface de plancher totale de près de 25 600 m2



L'opération vise l'obtention de six certifications et

labels : BREEAM, HQE, Biodivercity, BBCA Neuf, BBC Effinergie rénovation, CircoLab.



D'une durée de 24 mois, les travaux viennent de débuter après 6 mois d'études et doivent s'achever au 2e trimestre 2026.







