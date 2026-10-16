information fournie par Reuters • 16/10/2026 à 12:18

Eiffage Immobilier s'associe à Alterimo pour développer des résidences services seniors

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE IMMOBILIER S'ASSOCIE À ALTERIMO POUR DÉVELOPPER DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

* LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ COMMUNE DÉTENUE À PARITÉ, QUI ASSURERA LE PILOTAGE DE CETTE NOUVELLE OFFRE

Texte original [https://tinyurl.com/y86p2fpv]

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(Rédaction de Gdansk)