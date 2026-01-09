 Aller au contenu principal
Eiffage Immobilier remporte la requalification d'un ancien site de dépôt de tramways à Poznań
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 17:26

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE IMMOBILIER EN POLOGNE REMPORTE LA REQUALIFICATION D'UN ANCIEN SITE DE DÉPÔT DE TRAMWAYS À POZNAŃ

* LES TRAVAUX DU PREMIER BÂTIMENT RÉSIDENTIEL DÉBUTERONT AU T2 2026, POUR UNE LIVRAISON ENTRE FIN 2028 ET DÉBUT 2029

* LA LIVRAISON DU SECOND BÂTIMENT EST PRÉVUE QUANT À ELLE SUR FIN 2027 - DÉBUT 2028

Texte original https://tinyurl.com/58ubdx4x Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EIFFAGE
125,6000 EUR Euronext Paris -1,95%
