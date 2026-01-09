Eiffage Immobilier remporte la requalification d'un ancien site de dépôt de tramways à Poznań

Eiffage SA FOUG.PA :
* EIFFAGE IMMOBILIER EN POLOGNE REMPORTE LA REQUALIFICATION D'UN ANCIEN SITE DE DÉPÔT DE TRAMWAYS À POZNAŃ
* LES TRAVAUX DU PREMIER BÂTIMENT RÉSIDENTIEL DÉBUTERONT AU T2 2026, POUR UNE LIVRAISON ENTRE FIN 2028 ET DÉBUT 2029
* LA LIVRAISON DU SECOND BÂTIMENT EST PRÉVUE QUANT À ELLE SUR FIN 2027 - DÉBUT 2028
Texte original https://tinyurl.com/58ubdx4x
(Rédaction de Gdansk)
