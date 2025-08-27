Eiffage, ID Logistics, Ramsay Générale de Santé...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Abionyx Pharma

L'entreprise de biotechnologie présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Eiffage

Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés en France. Le résultat opérationnel courant s'est amélioré de 0,9% à 1 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de 11,92 milliards d'euros s'affiche en croissance de 7,5%. Celui de son activité travaux croît de 8,4% à 10,02 milliards d'euros.

Exosens

Exosens a conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l'analyse de front d'onde, et qui offre des solutions de métrologie et d'imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d'onde autonomes aux bancs d'essais entièrement automatisés avec un logiciel propriétaire. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué. Cette acquisition va renforcer le portefeuille technologique de produits d'Exosens, en élargissant son offre de solutions d'imagerie haute performance pour la défense, le contrôle industriel et les sciences de la vie.

GTT

Ascenz Marorka, société du groupe GTT, annonce la signature d'un contrat avec Hudong-Zhonghua Shipbuilding, partenaire de longue date de GTT, pour équiper 24 méthaniers avec son système Sloshield. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué. Sloshield est une solution avancée de détection et de réduction des risques de sloshing dans les cuves de transport de gaz naturel liquéfié (GNL).

ID Logistics

Au premier semestre 2025, ID Logistics a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 1,761 milliard d'euros. Retraitée d'un effet de change globalement défavorable, la croissance est de 17,1% à données comparables par rapport au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant est en progression de 12,9% à 65,8 millions d'euros pour une marge opérationnelle qui atteint 3,7% (-10 points de base). L'Ebitda courant est en hausse de 13,8% pour atteindre 267 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda courant de 15,2% (-20 points de base).

Pernod Ricard

Le groupe de vins et de spiritueux rendra compte de ses résultats annuels.

Ramsay Générale de Santé

Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires annuel de Ramsay Générale de Santé a augmenté de 4,7% à 5,2 milliards d'euros, soutenu par la hausse du volume d'activité et l'acquisition en juin 2024 des centres de soins primaires Cosem. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant s'élève à 2,7%. L'Ebitda a augmenté de 1,7% à 621 millions d'euros, malgré la baisse de 53 millions d'euros des subventions et autres financements publics en France et une inflation sectorielle toujours sous-financée par les gouvernements.

Technip Energies

Technip Energies, en consortium avec JGC, a remporté deux contrats significatifs d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela, un développement majeur pour le secteur énergétique indonésien. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) pour le gaz, et le second concerne les infrastructures à terre de gaz naturel liquéfié (GNL). Les deux contrats seront exécutés dans le cadre d'un consortium avec JGC Corporation. Aucun détail financier sur ces contrats n'ont été divulgué.