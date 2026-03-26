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Eiffage, Hexaom, IT Link...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 26/03/2026 à 18:34

(AOF) - Actia Group

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes publiera ses résultats annuels.

Archos

Sur l'exercice 2025, le spécialiste des solutions mobiles pour l'industrie et la défense, l'électronique grand public et la santé a vu son chiffre d'affaires bondir de 52,7%, à 47,9 millions d'euros. La marge brute s'est quant à elle installée à 12,2%, contre 8,9% un an plus tôt et le bénéfice net est passé de 1,4 à 1,7 million d'euros.

Cegedim

Le spécialiste de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale a publié des comptes annuels globalement satisfaisants.

Eiffage

Eiffage a acquis sur le marché, entre le 23 mars et le 26 mars 2026, 1,74 % du capital de Getlink. À l'issue du règlement-livraison de ces actions, Eiffage détiendra 29,40 % du capital et 29,50 % des droits de vote de Getlink.

Hexaom

Le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l'accession en France a dévoilé un résultat net de 14,3 millions d'euros en 2025, en hausse de 4,4%.

IT Link

La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés a fait part d'un chiffre d'affaires de 82,57 millions d'euros en 2025, quasi stable par rapport aux 82,68 MEUR enregistrés un an plus tôt.

Stif

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe atteint 90,5 MEUR pour l'ensemble de l'exercice 2025, en croissance de 47,8% par rapport à l'exercice 2024. Cette performance se situe au-dessus des objectifs présentés en octobre 2025 qui anticipaient un chiffre d'affaires consolidé 2025 de 86,6 MEUR indique le groupe.

TotalEnergies

Le groupe a publié son rapport "Sustainability & Climate 2026 Progress Report", détaillant les avancées de sa stratégie de transition énergétique en 2025. S'il met en avant ses avancées en matière de transition, force est de constater un décalage croissant entre ambitions et réalité du système énergétique mondial.

Parrot

Le spécialiste des microdrones professionnels présentera ses résultats annuels.

Vetoquinol

Le spécialiste de la santé animale annoncera ses résultats annuels.

Viel et Cie

La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance détaillera ses résultats annuels.

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ACTIA GROUP
2,8600 EUR Euronext Paris -0,35%
ARCHOS
0,2040 EUR Euronext Paris -0,97%
CEGEDIM
10,000 EUR Euronext Paris +3,73%
EIFFAGE
131,4500 EUR Euronext Paris -1,42%
HEXAOM
29,2000 EUR Euronext Paris -3,95%
IT LINK
16,0000 EUR Euronext Paris -0,62%
PARROT
9,6400 EUR Euronext Paris -1,63%
STIF
59,7000 EUR Euronext Paris -2,61%
TOTALENERGIES
79,0900 EUR Euronext Paris +2,89%
VETOQUINOL
80,4000 EUR Euronext Paris +1,77%
VIEL
15,500 EUR Euronext Paris -0,64%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 18:34:00.

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