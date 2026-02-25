Eiffage, Fnac Darty, Worldline...les valeurs à suivre demain à Paris -

(AOF) - Arkema

Le chimiste annoncera ses résultats annuels.

Axa

L'assureur publiera ses résultats annuels.

Bonduelle

Le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes communiquera ses résultats du premier semestre.

Clariane

L'ex-Korian détaillera ses résultats annuels.

Eiffage

Le groupe de construction et de concessions a dévoilé un résultat net part du Groupe de 1,02 milliard d'euros, quasi stable sur un an, au titre de son exercice 2025.

Engie

L'énergéticien présentera ses résultats annuels.

Fnac Darty

Le spécialiste de l'électronique et des produits culturels a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 10,33 MdsEUR, en hausse de 0,7% à données comparables par rapport à 2024.

Genfit

La société biopharmaceutique livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Getlink

L'exploitant du tunnel sous la Manche signalera ses résultats annuels.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics publiera ses résultats annuels.

Nexity

Le chiffre d'affaires de 2025 s'établit à 2 821 MEUR, en baisse de 15% et de 14% sur le périmètre New Nexity (hors activités cédées et activités à l'international en gestion extinctive).

Ramsay Santé

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2 589 MEUR au 1er semestre 2025, en hausse de 3,3% par rapport au semestre clos le 31 décembre 2024. Après ajustement des variations de périmètre et à taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires organique est de 2,3%.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction rendra compte de ses résultats annuels.

Schneider Electric

Le groupe industriel présentera ses résultats annuels.

Sopra-Steria

L'entreprise de services du numérique précisera ses résultats annuels.

Stellantis

Le constructeur automobile détaillera ses résultats annuels.

Technip Energies

L'entreprise de technologies et d'ingénierie pour les infrastructures énergétiques et de décarbonation dévoilera ses résultats annuels.

TP

L'ex- Teleperformance annoncera ses résultats annuels.

Tour Eiffel

Le groupe immobilier précisera ses résultats annuels.

Valeo

L'équipementier automobile signalera ses résultats annuels.

Veolia Environnement

Le spécialiste des services à l'environnement présentera ses résultats annuels.

Vinci

Le groupe de concessions et de construction optimise son coût du capital avec une opération réservée aux investisseurs qualifiés.

Viridien

L'ex-CGG annoncera ses résultats annuels.

Vusion

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique annoncera ses résultats annuels.

Wendel

La société d'investissement livrera ses résultats annuels.

Worldline

Worldline a annoncé des résultats qu'il a qualifié d' "en ligne avec les prévisions", tout en indiquant que le redressement opérationnel et la transformation étaient en bonne voie.