Eiffage, Fnac Darty, Worldline...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 25/02/2026 à 18:35

(AOF) - Arkema

Le chimiste annoncera ses résultats annuels.

Axa

L'assureur publiera ses résultats annuels.

Bonduelle

Le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes communiquera ses résultats du premier semestre.

Clariane

L'ex-Korian détaillera ses résultats annuels.

Eiffage

Le groupe de construction et de concessions a dévoilé un résultat net part du Groupe de 1,02 milliard d'euros, quasi stable sur un an, au titre de son exercice 2025.

Engie

L'énergéticien présentera ses résultats annuels.

Fnac Darty

Le spécialiste de l'électronique et des produits culturels a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 10,33 MdsEUR, en hausse de 0,7% à données comparables par rapport à 2024.

Genfit

La société biopharmaceutique livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Getlink

L'exploitant du tunnel sous la Manche signalera ses résultats annuels.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics publiera ses résultats annuels.

Nexity

Le chiffre d'affaires de 2025 s'établit à 2 821 MEUR, en baisse de 15% et de 14% sur le périmètre New Nexity (hors activités cédées et activités à l'international en gestion extinctive).

Ramsay Santé

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2 589 MEUR au 1er semestre 2025, en hausse de 3,3% par rapport au semestre clos le 31 décembre 2024. Après ajustement des variations de périmètre et à taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires organique est de 2,3%.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction rendra compte de ses résultats annuels.

Schneider Electric

Le groupe industriel présentera ses résultats annuels.

Sopra-Steria

L'entreprise de services du numérique précisera ses résultats annuels.

Stellantis

Le constructeur automobile détaillera ses résultats annuels.

Technip Energies

L'entreprise de technologies et d'ingénierie pour les infrastructures énergétiques et de décarbonation dévoilera ses résultats annuels.

TP

L'ex- Teleperformance annoncera ses résultats annuels.

Tour Eiffel

Le groupe immobilier précisera ses résultats annuels.

Valeo

L'équipementier automobile signalera ses résultats annuels.

Veolia Environnement

Le spécialiste des services à l'environnement présentera ses résultats annuels.

Vinci

Le groupe de concessions et de construction optimise son coût du capital avec une opération réservée aux investisseurs qualifiés.

Viridien

L'ex-CGG annoncera ses résultats annuels.

Vusion

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique annoncera ses résultats annuels.

Wendel

La société d'investissement livrera ses résultats annuels.

Worldline

Worldline a annoncé des résultats qu'il a qualifié d' "en ligne avec les prévisions", tout en indiquant que le redressement opérationnel et la transformation étaient en bonne voie.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ARKEMA
60,250 EUR Euronext Paris -1,63%
AXA
40,210 EUR Euronext Paris +0,52%
BONDUELLE
9,990 EUR Euronext Paris -1,28%
CLARIANE
3,736 EUR Euronext Paris -0,53%
EIFFAGE
143,500 EUR Euronext Paris +0,24%
ENGIE
27,540 EUR Euronext Paris +2,08%
FNAC DARTY
35,350 EUR Euronext Paris -0,42%
GENFIT
9,080 EUR Euronext Paris -0,06%
GETLINK
17,950 EUR Euronext Paris +0,45%
HAULOTTE GROUP
2,160 EUR Euronext Paris +1,89%
NEXITY
8,960 EUR Euronext Paris +0,06%
RAMSAY GENERALE
10,900 EUR Euronext Paris +0,93%
SAINT-GOBAIN
87,800 EUR Euronext Paris -0,11%
SCHNEIDER ELECTRIC
264,950 EUR Euronext Paris +0,91%
SOPRA STERIA
122,500 EUR Euronext Paris +3,46%
STELLANTIS
6,508 EUR Euronext Paris -1,33%
TECHNIP ENERGIES
36,140 EUR Euronext Paris +2,96%
TELEPERFORMANCE
50,340 EUR Euronext Paris -1,06%
TOUR EIFFEL
4,120 EUR Euronext Paris +0,24%
VALEO
13,025 EUR Euronext Paris -0,72%
VINCI
141,850 EUR Euronext Paris +0,07%
VIRIDIEN
118,700 EUR Euronext Paris +1,89%
VUSION
123,300 EUR Euronext Paris +0,90%
WENDEL
87,950 EUR Euronext Paris -0,34%
WORLDLINE
1,4435 EUR Euronext Paris +1,44%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/02/2026 à 18:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

