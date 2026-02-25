Logement neuf: Nexity sort de la crise, mais perd son numéro 2

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le redressement opéré par Nexity porte ses fruits, selon le promoteur immobilier français qui a publié mercredi ses résultats annuels pour 2025 et a annoncé le départ du numéro 2 du groupe, Jean-Claude Bassien.

"Nous nous sommes redressés plus vite que ce que le marché avait anticipé (...) et les résultats sont visibles plus vite que prévu", a affirmé Véronique Bédague, PDG du groupe, lors d'une conférence de presse.

La crise de l'immobilier neuf depuis 2023 avait conduit l'entreprise à tailler dans ses effectifs, dans sa structure et dans son offre pour s'adapter. La société présente désormais une nouvelle organisation plus territoriale et transversale "New Nexity".

Principale fierté du groupe: le résultat opérationnel courant (ROC) redevient positif, signe que l'entreprise est à nouveau profitable et ne perd plus d'argent en exerçant son activité.

Ce ROC atteint 25 millions d'euros pour le périmètre du "New Nexity", qui exclut les activités internationales et celles cédées, contre -118 millions en 2024.

La marge opérationnelle repasse dans le vert, à +1%, contre -4% l'année précédente.

Autre "très bonne nouvelle" pour Véronique Bédague, la dette nette a été réduite de moitié en deux ans, pour s'établir à 328 millions d'euros à fin 2025.

Les performances financières du groupe au global souffrent cependant encore de la cession de certaines activités et opérations et de l'abandon de projets, notamment dans l'immobilier de bureaux - "un marché dégradé" actuellement, selon le promoteur.

Nexity affiche ainsi une perte nette de 188 millions d'euros en 2025, multipliée par trois par rapport à 2024.

Concernant les ventes de logements neufs, Nexity a enregistré 12.008 réservations en 2025, 10% de moins que l'année précédente, en raison principalement de la chute des acquisitions par des investisseurs particuliers, en lien avec la disparition de la niche fiscale Pinel.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise, cotée à Paris, a reculé de 15%, à 2,8 milliards d'euros.

Estimant que "Nexity a fait l'essentiel de sa transformation" et a retrouvé une trajectoire financière saine, le directeur général délégué du groupe Jean-Claude Bassien a présenté mercredi sa démission au conseil d'administration.

Il a expliqué lors d'une conférence que "l'entreprise est plus petite, plus recentrée sur son coeur de métier et peut-être qu'il n'y a pas la place pour deux mandataires sociaux", ce qui l'a "résolu à prendre cette décision difficile".

Jean-Claude Bassien avait rejoint Nexity en 2019, pour "dynamiser le groupe" à la demande de l'ancien dirigeant Alain Dinin, qui voyait déjà "le marché bouger et le métier changer", expliquait le numéro 2 à l'AFP en janvier.