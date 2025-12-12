 Aller au contenu principal
Eiffage fait son entrée dans le CAC 40 ; Exit Edenred
information fournie par AOF 12/12/2025 à 08:39

(AOF) - A compter du 22 décembre, Eiffage va intégrer l'indice CAC 40 en remplacement d' Edenred , précise un communiqué du conseil scientifique d'Euronext. L'opérateur boursier ajoute également que Nanobiotix et Lisi vont prendre part à l'indice SBF 120 à la place de Mersen et de Planisware .

Valeurs associées

EDENRED
18,4550 EUR Euronext Paris 0,00%
EIFFAGE
121,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
MERSEN
22,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
PLANISWARE
21,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

