Eiffage fait son entrée dans le CAC 40 ; Exit Edenred

(AOF) - A compter du 22 décembre, Eiffage va intégrer l'indice CAC 40 en remplacement d' Edenred , précise un communiqué du conseil scientifique d'Euronext. L'opérateur boursier ajoute également que Nanobiotix et Lisi vont prendre part à l'indice SBF 120 à la place de Mersen et de Planisware .
