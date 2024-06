Eiffage et Vinci remportent un contrat de plus de 400 millions auprès de Veolia

(AOF) - Eiffage Génie Civil et Vinci Construction ont remporté en groupement auprès de Veolia le contrat de conception-construction du génie civil de trois usines de traitement d’eau du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF), pour un montant de plus de 400 millions d’euros. Ils sont répartis à parts égales entre Eiffage Génie Civil et Chantiers Modernes Construction. Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la concession pour la gestion du service public de l’eau potable en Île-de-France confiée à Veolia par le SEDIF.

Outre la conception et la réalisation de l'ossature des nouvelles unités de traitement par Osmose inverse basse pression (OIBP), ce contrat recouvre la mise à niveau de l'alimentation électrique des usines de traitement des eaux de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).

S'y ajoutent les travaux de transformation de l'usine de Méry-sur-Oise (Val-d'Oise) pour l'équiper de la technique OIBP. Le marché comprend également des opérations de démolition, la réalisation de fondations spéciales et la construction tous corps d'état de bâtiments annexes.