information fournie par Reuters • 10/09/2025 à 18:02

Eiffage et NGE remportent un contrat de génie civil en Haute-Garonne pour €132 mlns

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE ET NGE REMPORTENT EN GROUPEMENT LE MARCHÉ DE GÉNIE CIVIL DE DEUX UNITÉS DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS

* POUR UN MONTANT DE 132 MILLIONS D’EUROS

* LE CHANTIER, D’UNE DURÉE DE 56 MOIS, SERA LIVRÉ MI-2031

Texte original [https://tinyurl.com/5eazjvwv] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)