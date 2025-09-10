 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 763,50
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage et NGE remportent un contrat de génie civil en Haute-Garonne pour €132 mlns
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 18:02

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE ET NGE REMPORTENT EN GROUPEMENT LE MARCHÉ DE GÉNIE CIVIL DE DEUX UNITÉS DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS

* POUR UN MONTANT DE 132 MILLIONS D’EUROS

* LE CHANTIER, D’UNE DURÉE DE 56 MOIS, SERA LIVRÉ MI-2031

Texte original [https://tinyurl.com/5eazjvwv] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EIFFAGE
111,0000 EUR Euronext Paris +1,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jordan Bardella à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN ne veut pas censurer immédiatement Lecornu, mais attend une "rupture", dit Bardella
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:30 

    Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg. Le parti d'extrême droite ne ... Lire la suite

  • Olivier Faure (g) et Boris Vallaud, à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Au centre du jeu, le Parti socialiste met la pression sur le nouveau Premier ministre
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:27 

    Au coeur du jeu politique, le Parti socialiste met la pression sur Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, et pose de strictes conditions pour ne pas le censurer, alors que La France insoumise l'accuse déjà de jouer les supplétifs de la macronie. Le patron ... Lire la suite

  • Le logo de la maison de mode Valentino
    Valentino ne changera pas de mains avant au moins 2028, dit Kering
    information fournie par Reuters 10.09.2025 18:22 

    Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en petite hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:21 

    La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank