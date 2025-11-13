Eiffage enregistre une hausse de 8,5 % de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 18:00
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2025 atteint ainsi 18,3 milliards d'euros, en hausse de 7,9 % à structure réelle et de 4,3 % pcc.
Dans les Travaux, l'activité progresse de 9,0 % (+ 4,6 % pcc) par rapport à 2024 et s'établit à près de 15,3 milliards d'euros dont 42,5 % hors de France (40,2 % en 2024).
Le chiffre d'affaires des réseaux APRR et AREA hors construction, s'établit à 2 438 millions d'euros au 30 septembre 2025, en augmentation de 3,2 % par rapport à 2024. Le trafic progresse de 1,6 % (+ 1,8 % VL, + 1,0 % PL).
Conforté par l'activité du 3e trimestre, le Groupe confirme ses perspectives pour 2025.
Valeurs associées
|112,3000 EUR
|Euronext Paris
|+1,26%
