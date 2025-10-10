Eiffage démarre un chantier patrimonial en Seine-Maritime
Ce projet, attribué par la communauté des Bénédictins de Saint-Wandrille de Fontenelle, est mené par Eiffage Construction en tant que mandataire du groupement, aux côtés de Pradeau Morin, Normandie Rénovation, Métiers du Bois et CRAM SAS.
Les travaux débuteront en novembre prochain et la livraison est prévue pour novembre 2027. La réhabilitation mobilisera notamment le savoir-faire des équipes de Pradeau Morin, filiale d'Eiffage Construction experte en restauration du patrimoine.
Valeurs associées
|110,0500 EUR
|Euronext Paris
|-0,36%
