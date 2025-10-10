 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 064,72
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage démarre un chantier patrimonial en Seine-Maritime
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 07:45

Eiffage annonce le démarrage d'un nouveau chantier patrimonial emblématique, portant sur la restauration tout corps d'état de l'aile Est de l'Abbaye Saint-Wandrille à Rives-en-Seine, un site de 1400 ans classé au titre des Monuments Historiques, en Seine-Maritime.

Ce projet, attribué par la communauté des Bénédictins de Saint-Wandrille de Fontenelle, est mené par Eiffage Construction en tant que mandataire du groupement, aux côtés de Pradeau Morin, Normandie Rénovation, Métiers du Bois et CRAM SAS.

Les travaux débuteront en novembre prochain et la livraison est prévue pour novembre 2027. La réhabilitation mobilisera notamment le savoir-faire des équipes de Pradeau Morin, filiale d'Eiffage Construction experte en restauration du patrimoine.

Valeurs associées

EIFFAGE
110,0500 EUR Euronext Paris -0,36%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank