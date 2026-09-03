Eiffage décroche un contrat pour le nouveau pont de la Merwede (Pays-Bas)

Le groupe de construction réalisera deux ouvrages métalliques dans le cadre de la modernisation de l'autoroute A27, un axe majeur du pays.

Eiffage indique avoir remporté, via Iemants (entité de Smulders et filiale belge d'Eiffage Métal), un contrat portant sur la construction d'un ouvrage en arc et d'un ouvrage mobile destinés au nouveau pont Ouest de la Merwede.

Le marché, attribué par ALSÉÉN, consortium réunissant Ballast Nedam et Fluor, prévoit une travée en arc en acier de 258 mètres et une partie mobile de 53 mètres. Iemants assurera l'ingénierie, la fabrication, la livraison, le montage et l'installation des deux structures.

L'ouvrage principal représentera environ 7 400 tonnes d'acier et la partie mobile environ 840 tonnes. La fabrication a débuté en juin 2026 dans plusieurs usines du groupe, pour un achèvement des travaux prévu en 2030.

Le titre Eiffage a conclu la séance sur un gain de 1,9% mais cède toujours un peu plus de 10% depuis le début de l'année.