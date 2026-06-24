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Eiffage-Contrat de rénovation et d'extension sur le site de l'EDHEC Business School à Roubaix
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 17:29

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT DE RÉNOVATION ET D'EXTENSION SUR LE SITE DE L'EDHEC BUSINESS SCHOOL À ROUBAIX

* LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ EN MARS POUR UNE LIVRAISON PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2029.

Texte original tinyurl.com/59pwv29d Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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