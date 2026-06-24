Eiffage-Contrat de rénovation et d'extension sur le site de l'EDHEC Business School à Roubaix

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information fournie par AFP Video•24.06.2026•17:30•
Loin de la climatisation des bureaux, livreurs à vélo, ouvriers du bâtiment et artisans affrontent des températures historiques. "J'essaie de ne pas penser à la chaleur", raconte Fabio Otoni, un agent de propreté à Paris.
information fournie par AFP Video•24.06.2026•17:30•
Quatre-vingt-deux ans après son assassinat par la Gestapo, l'historien résistant Marc Bloch est entré au Panthéon mardi au côtés de son épouse Simonne, lors de la sixième panthéonisation des deux quinquennats d'Emmanuel Macron.
information fournie par AFP Video•24.06.2026•17:29•
Les services d'urgence de Toulouse tiennent bon pour l'heure face à la canicule, grâce à une bonne anticipation et une meilleure adaptation depuis l'épisode mortel de 2003, craignant toutefois un afflux de patients lorsque les fortes chaleurs auront eu raison de ...
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