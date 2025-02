Eiffage: contrat de 29 ME avec le CHU de Bordeaux à Pessac information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 18:13









(CercleFinance.com) - Eiffage , via sa filiale Eiffage Construction (mandataire), annonce avoir remporté en groupement le contrat en conception-réalisation de l'Institut de Biologie et Pathologie du CHU de Bordeaux sur le site de l'hôpital Haut-Lévêque à Pessac.



Le montant total du marché est de 50,8 millions d'euros (part Eiffage 29 millions d'euros).



D'une surface de plancher de 16 460 m², le projet permettra de lier le pôle logistique au nord et le bâtiment cardiologie et les bâtiments de soins au sud.



Le nouvel institut regroupera des laboratoires du CHU, des

bureaux et des zones de stockage implantés autour d'un patio central.



La phase conception vient de débuter et les travaux réalisés en site occupé démarreront en septembre 2025. Ils dureront 29 mois en vue d'une livraison du nouvel institut pour 2028.





