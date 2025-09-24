information fournie par Reuters • 24/09/2025 à 18:13

Eiffage Construction signe un contrat avec 3F Normanvie pour €40,8 mlns

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE CONSTRUCTION ANNONCE UN CONTRAT AVEC 3F NORMANVIE POUR LA RÉNOVATION DE 620 LOGEMENTS À ROUEN

* POUR UN MONTANT DE 40,8 MILLIONS D’EUROS

* LES TRAVAUX DÉBUTERONT DÉBUT 2026 POUR UNE LIVRAISON PRÉVUE EN DÉCEMBRE 2028

(Rédaction de Gdansk)