Eiffage Construction signe un contrat avec 3F Normanvie pour €40,8 mlns

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
"Une occasion manquée": l'intersyndicale a estimé mercredi, après plus de deux heures d'entretien à Matignon, que le Premier ministre n'avait pas répondu à leurs revendications et a annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre. "Le Premier ministre ...
Lire la suite
La Bourse de Paris a conclu en repli de 0,57% mercredi, à l'issue d'une séance sans catalyseur majeur, dans un marché où les préoccupations géopolitiques sont revenues sur le devant de la scène. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a cédé 0,57%, soit ...
Lire la suite
L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a demandé mercredi au tribunal judiciaire de Nanterre le retrait temporaire des bouteilles Perrier, marque de Nestlé Waters, dont elle considère la commercialisation en tant qu'eau "minérale naturelle" comme trompeuse, ...
Lire la suite
(AOF) - Le Conseil d’administration de TotalEnergies a procédé à la revue des perspectives stratégiques de la compagnie à horizon 2030 qui feront l’objet d’une présentation aux investisseurs le 29 septembre. Il a confirmé la pertinence de la stratégie de transition ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer