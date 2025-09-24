 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 822,50
-0,55%
Eiffage Construction signe un contrat avec 3F Normanvie pour €40,8 mlns
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:13

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE CONSTRUCTION ANNONCE UN CONTRAT AVEC 3F NORMANVIE POUR LA RÉNOVATION DE 620 LOGEMENTS À ROUEN

* POUR UN MONTANT DE 40,8 MILLIONS D’EUROS

* LES TRAVAUX DÉBUTERONT DÉBUT 2026 POUR UNE LIVRAISON PRÉVUE EN DÉCEMBRE 2028

FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

