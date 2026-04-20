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Eiffage Construction remporte un contrat de conception-réalisation à Mantes-la-Jolie
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 18:36

Eiffage SA FOUG.PA :

* UN CONTRAT EN CONCEPTION-RÉALISATION POUR LA CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE ET DE 58 LOGEMENTS DE FONCTION

* LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX EST PRÉVU DÉBUT 2027, UNE LIVRAISON FIN 2028

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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