information fournie par Reuters • 20/04/2026 à 18:36

Eiffage Construction remporte un contrat de conception-réalisation à Mantes-la-Jolie

Eiffage SA FOUG.PA :

* UN CONTRAT EN CONCEPTION-RÉALISATION POUR LA CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE ET DE 58 LOGEMENTS DE FONCTION

* LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX EST PRÉVU DÉBUT 2027, UNE LIVRAISON FIN 2028

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(Rédaction de Gdansk)