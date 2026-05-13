Eiffage confirme ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 10:43
Au premier trimestre, le groupe de BTP et de concessions a réalisé un chiffre d'affaires de 5,65 milliards d'euros, en hausse de 0,6% sur un an, là où le consensus ciblait 5,47 milliards d'euros.
L'activité travaux - qui regroupe Construction, Infrastructures et Energie Systèmes - a progressé de 0,5%, à 4,74 milliards d'euros. Les concessions autoroutières et aéroportuaires ont pour leur part généré 912 millions d'euros de revenus, soit une hausse de 0,7%.
Le carnet de commandes dans les travaux atteint 31,1 milliards d'euros fin mars, un niveau record en progression de 5% sur un an et de 4% par rapport à fin décembre.
"Dans un contexte de crise géopolitique et d'instabilité au Moyen-Orient, ce carnet historiquement élevé et la faible exposition du groupe hors d'Europe permettent à Eiffage de confirmer ses perspectives pour 2026", a indiqué le groupe dans un communiqué.
Eiffage prévoit toujours pour l'exercice 2026 une croissance de son activité "d'une ampleur moindre qu'en 2025", accompagnée d'une nouvelle amélioration du résultat opérationnel courant et du bénéfice net part du groupe.
Le groupe prévient toutefois que ses perspectives pourraient être revues si la crise au Moyen-Orient venait à affecter plus fortement les économies européennes.
"Un démarrage en demi-teinte pour l'année 2026", selon Jefferies
"Le premier trimestre a marqué un démarrage en demi-teinte pour l'année 2026, le pôle Systèmes d'énergie ayant été affecté par les conditions météorologiques et le pôle Infrastructures par le calendrier de mise en oeuvre des projets hors d'Europe. Malgré cela, les prises de commandes ont été solides, en particulier pour le pôle Énergie, dont le carnet de commandes a progressé de 7 % par rapport au trimestre précédent, laissant entrevoir une reprise de la demande pour les trimestres à venir. C'est cette demande croissante dans le secteur des infrastructures européennes qui justifie notre recommandation d'achat sur Eiffage, compte tenu d'un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) prévisionnel pour 2027 de 9 %, ce qui reste modeste. Nous révisons à la baisse nos estimations à la suite de ces résultats, mais restons globalement optimistes", détaille Jefferies.
"Un T1 2026 plus dynamique dans les Concessions que dans les Travaux", résume Oddo BHF, toujours à Neutre sur le titre, assorti d'un objectif de cours de 135 euros.
"Hier, la société a tenté d'embellir ses résultats en annonçant une acquisition dans le secteur de la construction de centres de données (une participation de 74,9 % dans Hand & Werk, une société spécialisée dans les projets de centres de données en Allemagne, opérant sous la marque DC Blue), mais la modeste envergure de cette opération (Hand & Werk a réalisé un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros en 2025) ne nous a pas impressionnés", conclut AlphaValue.
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