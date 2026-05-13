Indemnité pour grands rouleurs: un simulateur pour tester son éligibilité

Un simulateur a été mis en ligne par le ministère de l'Economie pour tester son éligibilité à l'indemnité carburant de 50 euros destinée aux travailleurs modestes grands rouleurs ( AFP / Alex MARTIN )

Un simulateur a été mis en ligne par le ministère de l'Economie pour tester son éligibilité à l'indemnité carburant de 50 euros destinée aux travailleurs modestes grands rouleurs, a indiqué mercredi le ministre de l'Action et des comptes publics, David Amiel.

"Le formulaire d'aide sera ouvert le 27 mai. Mais dès aujourd'hui, dès ce mercredi, vous pouvez vous rendre sur le site des impôts. Il y aura un simulateur qui est en ligne pour voir si vous êtes éligible, parce que ça dépend de votre niveau de revenus", a expliqué David Amiel sur France 2.

"Il suffit de s'y rendre, d'indiquer votre niveau de revenus", a-t-il poursuivi.

Ce dispositif avait été annoncé le 22 avril par le Premier ministre et confirmé officiellement par un décret au Journal officiel. Le ministère de l'Economie avait précisé qu'un formulaire serait disponible sur l'espace personnel du site impots.gouv.fr pour une durée de deux mois afin de pouvoir en profiter.

Pour cela, il faudra renseigner son état civil, son numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé et le numéro de carte grise. Le demandeur devra également certifier qu'il remplit les conditions d'utilisation du véhicule en distances parcourues.

Cette indemnité est destinée aux travailleurs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16.880 euros, et qui effectuent "plus de 15 kilomètres par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail ou plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle" (cette condition incluant les trajets domicile-travail), selon le décret.

Concernant par ailleurs les nouvelles mesures d'aide à l'activité économique promises la semaine dernière par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, face à la flambée des prix des carburants qui se prolonge, "le dialogue se poursuit avec les filières professionnelles", a indiqué David Amiel.

"On s'adapte en fonction de l'évolution de la situation" et "on aura de nouvelles aides, avec toujours ce même principe des aides ciblées, des aides temporaires et des aides financées", a-t-il ajouté.

La porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie Maud Bregeon a indiqué lundi que Sébastien Lecornu devrait présenter ces nouvelles mesures "d'ici à une semaine".