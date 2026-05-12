information fournie par Reuters • 12/05/2026 à 17:56

Eiffage conclut un accord en vue d'acquérir Hand & Werk

(Coquille titre)

Eiffage SA FOUG.PA :

* ACQUIERT HAND & WERK ET SE DÉVELOPPE DANS LES CENTRES DE DONNÉES ALLEMANDS

* L’OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE COURANT 2026

Texte original nNDL66fhgR

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)