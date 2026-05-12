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Eiffage conclut un accord en vue d'acquérir Hand & Werk
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 17:56

(Coquille titre)

Eiffage SA FOUG.PA :

* ACQUIERT HAND & WERK ET SE DÉVELOPPE DANS LES CENTRES DE DONNÉES ALLEMANDS

* L’OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE COURANT 2026

Texte original nNDL66fhgR

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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EIFFAGE
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