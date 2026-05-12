Eiffage conclut un accord en vue d'acquérir Hand & Werk

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations d'un responsable du ministère de la Défense ainsi que des informations ...
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Coface a fait état mardi d'un résultat net en baisse de 13,7% au premier trimestre, bien que supérieur aux attentes, citant les droits de douanes américains et le conflit au Moyen-Orient. Le spécialiste français de l'assurance-crédit a enregistré un résultat ...
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Donald Trump est attendu mercredi à Pékin pour la première visite en Chine d'un président américain depuis celle qu'il avait lui-même effectuée en 2017, avec la guerre au Moyen-Orient en toile de fond et de multiples sujets de friction, dont le commerce et Taïwan. ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•12.05.2026•18:02•
L'horloger suisse Swatch Group a remporté une seconde manche mardi dans son bras de fer avec l'investisseur activiste Steven Wood, dont la candidature au conseil d'administration a été rejetée. Pour la seconde fois, cet investisseur américain très critique à l'égard ...
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