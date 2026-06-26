La femme de Jérôme Barella a déposé plainte pour viol et violences conjugales

La femme de Jérôme Barella et mère de ses deux fillettes¨a déposé plainte pour viol et violences conjugales contre son mari, suspecté du viol et du meurtre de Lyhanna dans le Gers ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La femme de Jérôme Barella et mère de ses deux fillettes¨a déposé plainte pour viol et violences conjugales contre son mari, suspecté du viol et du meurtre de Lyhanna dans le Gers, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

La femme et mère de deux filles de Jérôme Barella âgées de sept et 11 ans a été entendue par les gendarmes de la section de recherches de Toulouse (Haute-Garonne) le 18 juin, a-t-on indiqué de même source confirmant une information du Parisien.

Lyhanna, 11 ans, a été retrouvée morte dans le Gers le 4 juin, plusieurs jours après sa disparition. Le principal suspect, Jérôme Barella, un intérimaire de 41 ans, n'avait jamais été interpellé ou convoqué malgré plusieurs plaintes et signalements pour des violences sexuelles sur d'autres mineurs.

Il est actuellement incarcéré à la prison de Mont-de-Marsan à l'isolement.

D'abord mis en examen pour "enlèvement et séquestration" dans le drame de Lyhanna, il est désormais poursuivi pour meurtre et viol sur mineure depuis que l'autopsie de la petite fille a déterminé qu'elle avait été violée.

L'autopsie du corps de Lyhanna n'a toutefois pas permis de déterminer "avec certitude", selon le parquet d'Agen, la cause du décès de la fillette.

Jérôme Barella avait fait l'objet de plaintes pour viols sur mineures en 2022 et 2025 mais son casier judiciaire ne fait mention d'aucune condamnation.

Des fleurs déposées près d'un silo agricole à Puycasquier, où a été retrouvé le corps de la collégienne Lyhanna, le 16 juin 2026 dans le Gers ( AFP / Ed JONES )

Un rapport publié lundi par le chef de l'Inspection générale de la Justice a pointé plusieurs "défaillances" et "pertes de temps" dans le traitement des plaintes précédentes, notamment celle de Rosa, déposée en août 2025 plus de neuf mois avant la mort de Lyhanna.

Cette fillette âgée de 11 ans a déclaré avoir été violée une cinquantaine de fois entre septembre 2024 et avril 2025 par Jérôme Barella, selon le rapport.

L'enquête sur la plainte de la mère de Rosa pour viols, possiblement entachée de "défaillances" de la part des gendarmes de Condom (Gers) selon une inspection, a été désormais confiée à l'antenne d'Agen (Lot-et-Garonne) de la section de recherches de Bordeaux, a-t-on par ailleurs appris vendredi de sources judiciaires.

Une source proche de l'enquête confirme pour sa part que les gendarmes de la Section de recherches (SR) de Bordeaux sont désormais mobilisés sur cette affaire.

Ces révélations sur plusieurs plaintes pour viols sur mineures ainsi que divers signalements visant le suspect ont suscité une vive émotion dans le pays, exprimée lors de nombreux rassemblements.

Le père et le frère

Elles ont aussi relancé les questionnements sur le système judiciaire ou les services d'enquête dont le traitement des violences sexistes et sexuelles est remis en cause.

Parallèlement à ces poursuites judiciaires contre Jérôme Barella, son frère et son père sont également mis en cause dans d'autres affaires de pédocriminalité ou de viols sur conjoint.

Yannick, frère de Jérôme, âgé d'une quarantaine d'années, sans emploi, est mis en examen pour viols sur mineur et viols sur conjoint. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Quant au père, âgé de 71 ans, ancien artisan dans le bâtiment, il fait l'objet d'une réouverture d'enquête pour des faits d'agression sexuelle dénoncés par "une mineure de son environnement familial", a fait savoir la semaine dernière le parquet de Béziers.

La procédure, initialement suivie à Castres (Tarn), avait été classée en 2020 à Béziers, "l'infraction apparaissant insuffisamment caractérisée".

Une autre procédure visait cet homme pour le viol présumé d'une de ses petites-filles en 2013 mais elle a fait l'objet d'un non-lieu en 2021.