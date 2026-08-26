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Eiffage-CA en hausse de 2,3% au S1, confirme ses perspectives globales 2026
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 18:13
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(Bien lire "semestre" au premier paragraphe)

Eiffage FOUG.PA a enregistré mardi un chiffre d'affaires du premier semestre en hausse de 2,3% sur un an, à 12,20 milliards d'euros, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant la bonne tenue de sa division travaux expliquer ses performances.

Le résultat net part du groupe accuse une hausse de 12,1% sur un an au premier semestre, à 342 millions d'euros.

Le groupe dispose par ailleurs d’un carnet de commandes en hausse de 7% sur un an, à 31,5 milliards d’euros, avec une progression dans l’ensemble de ses branches.

Eiffage a également confirmé ses perspectives globales 2026 de hausse de l’activité et des résultats.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 18:09

    Resultats vraiment OK dont Resultat Net Part de Groupe en nette haussevet pour la énième fois un Carnet de Commandes très dynamique !

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