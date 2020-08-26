Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 20 CAC 40 Index (10x)
5 051.50
+0.96%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous

Un email de confirmation vient de vous être adressé.

Mot de passe oublié ?

Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

SEP 20 CAC 40 Index (10x)
5 051.50
+0.96%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage anticipe une baisse de ses résultats sur l'ensemble de l'année
Reuters26/08/2020 à 17:55

26 août (Reuters) - EIFFAGE SA FOUG.PA :

* CA AU S1 EUR 6,9 MDS VERSUS EUR 8,5 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 EUR 262 MLNS VERSUS EUR 836 MLNS IL Y A UN AN

* LE CASH-FLOW LIBRE, TRADITIONNELLEMENT NÉGATIF AU S1, S'ÉTABLIT À -373 MILLIONS D'EUROS CONTRE -135 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2019

* LE GROUPE EST CONFIANT SUR SA CAPACITÉ À AFFRONTER LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE ACTUELLE ET À INVESTIR DANS SA CROISSANCE DURABLE

* SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE, EIFFAGE ANTICIPE UNE BAISSE MARQUÉE DE SON ACTIVITÉ ET DE SES RÉSULTATS, QUI SE REDRESSERONT TOUTEFOIS SENSIBLEMENT SUR LE SECOND SEMESTRE

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR -8 MLNS VERSUS EUR 290 MLNS IL Y A UN AN

* DETTE NETTE À LA FIN DU S1 10,9 MDS€ (+ 0,2 MD€ SUR 12 MOIS)

* IMPACT MAJEUR DE LA PANDÉMIE COVID-19 SUR LE SEMESTRE : FORTE BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RÉSULTATS, EN TRAVAUX ET EN CONCESSIONS

* CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX À LA FIN DU S1 17,1 MDS€ (+ 15 % SUR 12 MOIS)

* AU S1 SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE, AUGMENTATION DE LA LIQUIDITÉ DU GROUPE À 4,6 MDS€ CHEZ EIFFAGE S.A. ET À 3,1 MDS€ CHEZ APRR

Texte original : https://bit.ly/2YALTX7 Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EIFFAGE
Euronext Paris +1.30%
© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer