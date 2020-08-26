Eiffage anticipe une baisse de ses résultats sur l'ensemble de l'année
Reuters•26/08/2020 à 17:55
26 août (Reuters) - EIFFAGE SA FOUG.PA :
* CA AU S1 EUR 6,9 MDS VERSUS EUR 8,5 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 EUR 262 MLNS VERSUS EUR 836 MLNS IL Y A UN AN
* LE CASH-FLOW LIBRE, TRADITIONNELLEMENT NÉGATIF AU S1, S'ÉTABLIT À -373 MILLIONS D'EUROS CONTRE -135 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2019
* LE GROUPE EST CONFIANT SUR SA CAPACITÉ À AFFRONTER LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE ACTUELLE ET À INVESTIR DANS SA CROISSANCE DURABLE
* SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE, EIFFAGE ANTICIPE UNE BAISSE MARQUÉE DE SON ACTIVITÉ ET DE SES RÉSULTATS, QUI SE REDRESSERONT TOUTEFOIS SENSIBLEMENT SUR LE SECOND SEMESTRE
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR -8 MLNS VERSUS EUR 290 MLNS IL Y A UN AN
* DETTE NETTE À LA FIN DU S1 10,9 MDS€ (+ 0,2 MD€ SUR 12 MOIS)
* IMPACT MAJEUR DE LA PANDÉMIE COVID-19 SUR LE SEMESTRE : FORTE BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RÉSULTATS, EN TRAVAUX ET EN CONCESSIONS
* CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX À LA FIN DU S1 17,1 MDS€ (+ 15 % SUR 12 MOIS)
* AU S1 SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE, AUGMENTATION DE LA LIQUIDITÉ DU GROUPE À 4,6 MDS€ CHEZ EIFFAGE S.A. ET À 3,1 MDS€ CHEZ APRR
Texte original : https://bit.ly/2YALTX7 Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Gdansk Newsroom)
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