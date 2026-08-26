Eiffage anticipe un chiffre d'affaires en légère hausse dans les Travaux en 2026

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 12,20 milliards d'euros au 1er semestre 2026, en hausse de 2,3% à structure réelle ( 1,1% pcc) par rapport au 1er semestre 2025.

Dans les Travaux, l'activité au 2e trimestre est en hausse de 4,8 % ( 3,4 % pcc). Au total du semestre, le chiffre d'affaires des Travaux s'établit à 10,30 milliards d'euros ( 2,8 % à structure réelle ; 1,2 % pcc). L'activité reste solide en Europe (France et hors de France), où elle progresse de 4,5 % ( 2,8 % pcc) sur le semestre.

Dans la branche Construction, le chiffre d'affaires est en croissance de 5,0 % (à structure réelle et pcc) à 2,11 milliards d'euros. Dans la branche Infrastructures, le chiffre d'affaires est stable à structure réelle (- 1,3 % pcc) à 4,23 milliards d'euros.

Dans la branche Énergie Systèmes, après un 1er trimestre stable à périmètre constant (- 0,3 %), l'activité du 2e trimestre affiche une nette reprise ( 6,6 % à structure réelle ; 4,1 % pcc). On observe au semestre une augmentation de l'activité de 4,8 % ( 2,0 % pcc) à 3,95 milliards d'euros.

Le résultat opérationnel courant du Groupe est en hausse à 1 milliard d'euros ( 20 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2025), pour une marge opérationnelle courante maintenue à 8,4 %. La marge opérationnelle d'Eiffage Construction est de 3,5 % (3,5 % au 1er semestre 2025).

Le résultat net part du Groupe s'établit ainsi à 342 millions d'euros contre 305 millions d'euros au 1er semestre 2025 ( 12,1 %).

Le cash-flow libre, structurellement faible au premier semestre, est de - 75 millions d'euros du même ordre qu'en 2025 (- 91 millions d'euros), malgré l'augmentation de la variation saisonnière du besoin en fonds de roulement.

Dans les Travaux, le Groupe anticipe pour 2026 un chiffre d'affaires en légère hausse (" du même ordre qu'en 2025 " précédemment) dans les branches Infrastructures et Construction et à nouveau en croissance chez Eiffage Énergie Systèmes, d'une ampleur moindre qu'en 2025 et une marge opérationnelle en hausse portée par une nouvelle amélioration de la rentabilité d'Eiffage Énergie Systèmes et la consolidation du niveau de marge des autres métiers de Travaux.

Dans les Concessions, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel sont attendus désormais en léger repli par rapport à 2025 (" légère hausse " précédemment) compte tenu de la persistance de la baisse du trafic autoroutier dans un contexte de prix des carburants élevés.