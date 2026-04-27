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Eiffage annule 2 millions d'actions
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 17:51

En anticipation d'une augmentation de capital réservée aux salariés éligibles du groupe, annoncée le 25 février dernier, le conseil d'administration d'Eiffage a décidé de procéder à l'annulation de 2 millions d'actions auto-détenues par réduction du capital. Partant, le capital va ainsi être ramené temporairement à 384 millions d'euros, divisé en 96 millions d'actions de 4 euros de nominal.

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