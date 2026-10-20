Eiffage annonce une légère hausse des revenus à neuf mois d'APRR

Le groupe autoroutier APRR a publié ses données d'activité et de trafic pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'année 2026. La performance globale fait ressortir une résistance du chiffre d'affaires cumulé, tirée par les revenus commerciaux et le trafic des poids lourds, malgré une contraction de la fréquentation des véhicules légers.

À la fin du troisième trimestre 2026 (au 30 septembre), le chiffre d'affaires consolidé hors construction d'APRR s'est établi à 2,487 milliards d'euros, enregistrant une légère progression de 0,2% sur un an (2,481 milliards d'euros au 30 septembre 2025).

Sur le seul troisième trimestre 2026, le chiffre d'affaires hors construction s'est inscrit en repli marginal de 0,3% à 922,9 millions d'euros (contre 925,9 millions au troisième trimestre 2025), freiné par les recettes de péage (-1,7% à 850 millions d'euros), malgré la hausse des activités commerciales ( 25,6% à 55,1 millions d'euros) et d'Aliaé ( 3,9% à 17,7 millions d'euros).

Parallèlement, le trafic total cumulé sur les réseaux APRR et AREA au 30 septembre 2026 baisse de 2,9% sur un an pour atteindre 19 496 millions de kilomètres parcourus. Ce trimestre s'inscrit dans la même tendance avec une contraction de 3,5% au troisième trimestre (7 450 millions de kilomètres). Comparé à 2024, le trafic des réseaux APRR et AREA fléchit de 1,3% sur neuf mois et de 2,8% sur le trimestre.