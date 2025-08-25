information fournie par Reuters • 25/08/2025 à 17:46

Eiffage acquiert CVS, M3i Controls et Inmotechnia en Espagne

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE CONSOLIDE SA PRÉSENCE EN ESPAGNE AVEC L’ACQUISITION DES ENTREPRISES CVS, M3I CONTROLS ET INMOTECHNIA DANS LES SERVICES À L’ÉNERGIE

Texte original https://tinyurl.com/e9urwb44

(Rédaction de Gdansk)