 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 847,00
-1,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage: a réalisé trois acquisitions en Espagne
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 18:15

(Zonebourse.com) - Eiffage , au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes a conclu trois nouvelles acquisitions en Espagne au cours de l'été.

La première acquisition porte sur la société espagnole CVS spécialisée dans les solutions de réfrigération pour l'industrie et le tertiaire, ainsi que dans les systèmes de détection et protection incendies.

CVS compte plus de 300 salariés et dispose d'une couverture nationale grâce à ses 11 sites répartis sur le territoire. En 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.

Eiffage Énergie Systèmes a également acquis deux sociétés sur le marché des systèmes de contrôle et de gestion centralisée des bâtiments. M3i Controls est une entreprise catalane spécialisée dans les systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments tertiaires. Elle emploie 26 personnes et a généré 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

Inmotechnia est une société experte en systèmes intelligents de gestion centralisée des bâtiments BEMS (Building Energy Management System), qui opère sur l'ensemble du territoire avec 64 employés. La société a réalisé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

Valeurs associées

EIFFAGE
119,1000 EUR Euronext Paris -5,40%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Laurent Vinatier (d) escorté vers un tribunal à Moscou, le 25 août 2025 ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )
    Russie: audience à huis clos pour le Français Laurent Vinatier
    information fournie par AFP 25.08.2025 18:51 

    Le chercheur français Laurent Vinatier, déjà condamné à trois ans de prison en Russie, a comparu lundi lors d'une audience à huis clos devant un tribunal de Moscou pour des accusations d'"espionnage", laissant présager d'une possible prolongation de sa peine. La ... Lire la suite

  • Conférence de presse du Premier ministre François Bayrou le 25 août 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil
    information fournie par AFP 25.08.2025 18:44 

    Le gouvernement franchira-t-il la date du 8 septembre ? Menacé de censure de toutes parts, François Bayrou sollicitera la confiance de l'Assemblée nationale, abattant une périlleuse carte pour faire adopter son plan d'économies budgétaires, sur fond d'appels à ... Lire la suite

  • Une voiture électrique en charge, le 12 juin 2025 à Corte Madera, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Même aux Etats-Unis, les voitures électriques sont plus écologiques
    information fournie par AFP 25.08.2025 18:44 

    Même aux Etats-Unis où l'électricité est encore très carbonée, une voiture électrique émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre sur tout son cycle de vie qu'une voiture thermique, ont calculé des chercheurs de l'université du Michigan dans une étude publiée ... Lire la suite

  • Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris
    Bayrou joue son va-tout sur le budget, vote de confiance le 8 septembre
    information fournie par Reuters 25.08.2025 18:33 

    PARIS (Reuters) -Le Premier ministre français, François Bayrou, a annoncé lundi qu'il allait solliciter un vote de confiance le 8 septembre au Parlement, jouant la survie de son gouvernement face à la contestation sur son projet de budget pour 2026. A l'approche ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank