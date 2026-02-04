 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eiffage a acquis 100 % de la société HTW Engineers en Allemagne
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 17:50

Eiffage Énergie Systèmes, au travers de sa filiale allemande Salvia, a acquis 100 % de la société HTW Engineers, bureau d'études spécialisé dans les corps d'état techniques.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance de Salvia visant à consolider son expertise et sa présence sur le marché allemand de l'ingénierie.

En 2024, HTW Engineers a réalisé un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros. Avec des implantations clés à Düsseldorf, Berlin et Leipzig, et une équipe d'environ 80 collaborateurs, son savoir-faire dans l'ingénierie des corps d'état techniques du bâtiment inclut le traitement de l'eau, la CVC, l'ingénierie électrique, les systèmes de sécurité et la modélisation BIM.

"Cette intégration offre à Eiffage Énergie Systèmes une opportunité stratégique d'élargir son offre de services, notamment dans les projets complexes en conception réalisation et d'acquérir de nouveaux clients en Allemagne" indique le groupe.

Valeurs associées

EIFFAGE
128,7000 EUR Euronext Paris +0,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank