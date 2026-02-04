Eiffage a acquis 100 % de la société HTW Engineers en Allemagne
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 17:50
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance de Salvia visant à consolider son expertise et sa présence sur le marché allemand de l'ingénierie.
En 2024, HTW Engineers a réalisé un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros. Avec des implantations clés à Düsseldorf, Berlin et Leipzig, et une équipe d'environ 80 collaborateurs, son savoir-faire dans l'ingénierie des corps d'état techniques du bâtiment inclut le traitement de l'eau, la CVC, l'ingénierie électrique, les systèmes de sécurité et la modélisation BIM.
"Cette intégration offre à Eiffage Énergie Systèmes une opportunité stratégique d'élargir son offre de services, notamment dans les projets complexes en conception réalisation et d'acquérir de nouveaux clients en Allemagne" indique le groupe.
