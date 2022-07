Egiide - Résultat du vote des résolutions - AGO du 30 juin 2022

La société Egide informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Ordinaire s’est réunie comme prévu le jeudi 30 juin 2022 à 10h00.





Les actionnaires présents ou représentés détenaient 2 463 847 actions (soit 23,81 % sur un total de 10.346.868 actions ayant droit de vote à la date de l’Assemblée) et 2 463 847 voix (soit 23,68 % sur un total de 10.10 402 852 droits de vote), soit au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Toutes les résolutions ordinaires ont été adoptées à l'unanimité.



Concernant son assemblée générale extraordinaire (AGE), le quorum n'ayant pas été atteint, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas lancer de 2ème convocation maintenant et de reporter les délibérations 11 à 14 à une Assemblée ultérieure.



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com - Rubrique Finance / Information financière / Communiqués de presse.



EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID